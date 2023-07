IMAGO / Fotostand

Das gehört bald der Vergangenheit an. Audi wird die Kundenteams im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) nicht mehr finanziell unterstützen. Grund ist der Einstieg in die Formel 1 mit Partner Sauber mit Sitz in Hinwil in der Schweiz.

Für den Formel-1-Einstieg 2026 stellt der deutsche Automobilbauer Audi sein Motorsport-Engagement in allen anderen Sportarten praktisch ein. Eine finanzielle Unterstützung für Kundenteams im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) und bei 24-Stunden-Rennen wie auf dem Nürburgring oder in Spa-Francorchamps wird es demnach nicht mehr geben.

Diesen Beschluss habe der Vorstand der Audi AG am Montag gefasst, wie Audi-Motorsportchef Rolf Michl am Dienstag dem Fachportal Motorsport-Magazin.com