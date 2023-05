Forbes-Liste

Diese Frauen und Männer zählen zu den einflussreichsten CMOs weltweit

Forbes hat wieder die 50 einflussreichsten CMOs in der Welt gekürt. In der zehnten Auflage des Rankings platzieren sich in diesem Jahr sechs deutsche Top-Marketingentscheidende, drei Frauen und drei Männer. Fünf davon arbeiten für die …