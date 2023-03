Flughafen Zürich

Kevin Fleck

Kevin Fleck wird per Mitte August Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung der Flughafen Zürich AG. Er tritt damit die Nachfolge von Lukas Brosi an, der per 1. Mai 2023 CEO des Unternehmens wird.

Der Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG hat Kevin Fleck als neuen Bereichsleiter Finance & Services und Mitglied der Geschäftsleitung