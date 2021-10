Idealer Rucksack

Unternehmen beim Aufbau von Digital Marketing Know-how unterstützen

Remote-Working und Vier-Tage-Woche

flin bietet Content- und Performance Marketing aus einer Hand an, um die ganze digitale Customer Journey abzudecken. "Oft werden die beiden Disziplinen isoliert betrachtet und angewendet. Das führt dazu, dass nur ein Teil der Journey abgedeckt wird. Das wollen wir ändern", erläutert Mitgründer Nicolas Glauser, der zuvor als Head of Performance Marketing bei Farner Consulting tätig war.Die drei Gründerinnen und Gründer sind davon überzeugt, den idealen Rucksack mitzubringen:verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Performance Marketing und E-Commerce,ist eine Performance Marketing Expertin mit langjähriger Google Ads- und Programmatic Advertising Erfahrung undergänzt das Team mit seinem ausgewiesenen Digital- und Content Marketing Know- how.Die drei Gründerinnen und Gründer blicken auf eine gemeinsame Vergangenheit im Digital Marketing Team der renommierten Agentur Farner Consulting zurück. "Wir haben gemerkt, dass wir über die gleiche Philosophie und Haltung verfügen, wenn es um Digital Marketing und die Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden geht", erklärt Flurina Klarer. Zu dieser Haltung gehöre es auch, dass man das eigene Know-how an die Unternehmen weitergeben wolle. "Wir beobachten, dass viele Unternehmen noch nicht über das nötige Wissen verfügen und Mühe bekunden, dieses aufzubauen", ergänzt Flavio Dal Din.Auch bei den Arbeitsbedingungen wählt flin einen anderen Weg als die meisten Agenturen. So verzichtet die Agentur anfangs bewusst auf ein Büro und setzt stattdessen auf Remote- und Co-Working oder arbeitet direkt bei den Kundinnen und Kunden vor Ort. Zudem gilt bei der neu gegründeten Agentur die Vier-Tage-Woche. "Wir sind überzeugt, dass wir so produktiver arbeiten und eine bessere Qualität abliefern", so Flurina Klarer. Mehr über die neu gegründete Agentur lesen Sie auf ihrer Webseite