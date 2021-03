"Mit dem Markteintritt in die Romandie wollen wir unseren Verwaltungsrat gezielt um einen Vertreter aus der Westschweiz verstärken", sagt Verwaltungsratspräsident Peter Wanner. Dafür sei Rothenbühler die Idealbesetzung. "Er ist nicht nur ein erfahrener Journalist und Redaktionsmanager, sondern auch ein profunder Kenner der Westschweizer Medienlandschaft", sagt Wanner.



Über watson watson ist mit rund 3 Millionen Unique Clients und 20 Millionen monatlichen CH-Visits das drittgrösste werbefinanzierte Newsportal der Schweiz. Seit 1. März 2021 betreibt watson unter ​watson.ch/fr​ in der Westschweiz ein eigenständiges Portal.

Peter Rothenbühler blickt auf eine langjährige publizistische Karriere zurück. Der frühere Mitinhaber des Büro Cortesi war unter anderem Chefredaktor der "Schweizer Illustrierten", des "Sonntagsblick" und später von "Le Matin" und "Le Matin Dimanche". Heute schreibt er Sachbücher, ist Kolumnist bei der "Weltwoche" und der "Aargauer Zeitung", sowie Partner beim Zeitungs- und Zeitschriften-Designbüro Nata Rampazzo et Associés in Paris. Der 72-jährige Rothenbühler lebt in Le Sentier, im Vallée de Joux und in Lausanne.