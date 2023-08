Parlamentsdienste

Matthias Michel fungiert als Präsident von Cinéconomie

Streaming-Anbieter und private TV-Sender müssen von Anfang kommenden Jahres an vier Prozent ihres Schweizer Brutto-Jahresumsatzes in das Schweizer Filmschaffen investieren. Branchen, die an diesen Investitionen mitverdienen wollen, schliessen sich Medienberichten zufolge im Herbst zu Cinéconomie zusammen.

Zu der Allianz verbinden sich, wie unter anderen die "NZZ" berichtet, Organisationen aus den Branchen Audiovisuelles, Hotel- und Gaststättengewer