Ob Website, Newsletter oder Social Media: Heute ist jede Marke eine Medienmarke. Doch es ist komplex, Stories und Channels im Flow zu halten. Wo drückt im Content Marketing der Schuh? Festland hat 51 Marketing-Leader nach ihren Pain Points gefragt.

Zuerst das Erfreuliche. Die Relevanz des Content Marketing ist in der Praxis unbestritten. Ob B2C oder B2B, ob Unternehmen oder Agenturen. Niemand von den 51 befragten Marketing-Leader stellt die Disziplin in Frage. Auch bei Konkurrenzfähigkeit und Kompetenz sind Entscheider*innen zuversichtlich: So findet nur eine von vier befragten Personen, dass Mitbewerber ihre Channels besser im Griff haben. Und nur jede fünfte vermisst im eigenen Team das Know-how, um alle Medien zu bespielen. Wo also hapert's? Knappe Ressourcen, isolierte Channels, unklare Wirkung: In diesen drei Punkten sehen die Befragten die grössten Pain Points im Content Marketing.

Pain Point #1 – Wunsch vs. Aufwand

Pain Point #2 – Medium vs. Markenwelt

Pain Point #3 – Effizienz vs. Effektivität

Strategie + Planung = Content Flow

Es wäre wichtig, digitale Medien aktiver zu bespielen, aber es fehlen die Ressourcen: 49 Prozent der Marketing-Leader stimmen dieser Aussage zu. Eine der befragten Personen bringt es so auf den Punkt: «Um regelmässig guten Content zu generieren, müssen wir unsere Fachabteilungen einbinden. Die haben aber zu wenig Zeit.»Die Channels sind zu wenig vernetzt, so dass Synergien ungenutzt bleiben: Für 47 Prozent der Entscheider*innen ist die fehlende Abstimmung ein klares Manko. Dieser Pain Point kommt etwa im folgenden Statement zum Ausdruck: «Was im Content Marketing fehlt, ist eine klare Struktur und Vorgehensweise.»Die Wirkung des Content Marketing lässt sich nicht oder nur schlecht bewerten: 49 Prozent der Marketing-Leader wünschen sich präzise Ziele und messbare Erfolgswerte. In den Worten einer befragten Person ausgedrückt: «Zu wie vielen Abschlüssen führt das Content Marketing? Diese Frage müssen wir beantworten können.»Wie kann Content Marketing das Branding systematisch stärken? Diese Frage beschäftigt Festland schon seit Jahren und in den unterschiedlichsten Branchen.Daraus ist der «Content Flow» entstanden, eine praxiserprobte Methode, um Inhalte und Channels strategie- und zielorientiert zu planen.