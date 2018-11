© zvg

Farner eröffnet am 29. November ein Innovation Lab an der Löwenstrasse 2, um gemeinsam mit Kunden in Pilotprojekten bessere Markenerlebnisse an der Schnittstelle zwischen Technologie, Design und Marketing zu entwickeln.