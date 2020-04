© Farner

Kursinhalte und Zielpublikum

Voice Assistants sind bereits weit verbreitet

Neue Chancen für Marketing- und Kommunikationsverantwortliche

Über das Farner Lab - Innovationslabor Zürich Das Farner Lab entwickelt mit Kunden bessere Markenerlebnisse an der Schnittstelle zwischen Technologie, Design und Marketing. Die ersten Pilotprojekte finden in den Innovationsfeldern Voice-as-an-Interface, Augmented Reality/Virtual Reality und Artificial Intelligence statt. Im Bereich Voice User Interface arbeitet das Farner Lab eng mit DU DA, welche für die technische Umsetzung, Datenbankanbindung und AI zuständig sind, zusammen.

Über die Hochschule Luzern Die Hochschule Luzern ist die Fachhochschule der sechs Zentralschweizer Kantone und vereinigt die Departemente Technik & Architektur, Wirtschaft, Informatik, Soziale Arbeit, Design & Kunst sowie Musik. Mit rund 7ʼ000 Studierenden in der Ausbildung und 4ʼ400 in der Weiterbildung, fast 500 aktuellen Forschungsprojekten und über 1ʼ700 Mitarbeitenden ist sie die grösste Bildungsinstitution im Herzen der Schweiz.





Der Kurs beleuchtet das Thema Voice User Interface Strategy aus verschiedenen Perspektiven: Nebst dem strategischen Einsatz von Voice User Interfaces im Customer Experience Management, Voice UX und Conversational Design werden auch Aspekte wie Ethik und Vertrauen in künstliche Intelligenz behandelt. Der Weiterbildungskurs richtet sich an Fachpersonen aus Marketing und Kommunikation wie beispielsweise Digital-Marketing- und Kommunikationsverantwortliche, Customer Experience Manager, ProjektleiterInnen in Agenturen oder UX Designer.Voice Assistants, wie zum Beispiel der Google Assistant, Siri im Smartphone oder Alexa in smarten Geräten, gewinnen in der Schweiz immer stärker an Bedeutung. So zeigt das Voice Barometer 2019, dass bereits 51% der Schweizer sogenannte Voice Assistenten nutzen. Schon heute übernehmen Voice User Interfaces alltägliche Aufgaben und machen Menschen das Leben einfacher. Ob in der Hotline des Customer Service, im Navigationssystem des Autos oder bei Banking Apps, wir sind im Alltag umgeben von Voice User Interfaces. Der Blick in andere Länder zeigt auf, wie schnell das Wachstum in dieser Technologie ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis in der Schweiz das grosse Potential auch genutzt wird.Das veränderte Nutzerverhalten bringt neue Fragestellungen für Fachpersonen in Marketing und Kommunikation mit sich. «Voice User Interfaces sind viel mehr als ein neues Kommunikationsmedium. Über Sprache und Dialog besteht quasi eine natürliche Schnittstelle zum User, die intuitiver und natürlicher ist als beispielsweise Text. Die Auswirkungen auf das Customer Experience Management sind erheblich», sagt Antonia Steigerwald, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikation und Marketing der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Gemeinsam mit Seraina Mohr ist sie Co-Leiterin des neuen Weiterbildungskurses.Der neue Weiterbildungskurs wird von der Hochschule Luzern – Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Farner Lab durchgeführt. Das Innovation Lab mit Sitz in Zürich entwickelt Konzepte, Prototypen und Pilotprojekte und hat sich dabei auch auf Voice User Interfaces spezialisiert. «Sprachassistenten werden die Interaktion mit der digitalen Welt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massgebend prägen. Es gibt praktisch in allen Branchen bereits gute Anwendungsbeispiele», sagt Markus Maurer, Head of Farner Lab.