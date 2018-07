In Zürich bietet Trust Square Blockchain-Unternehmern, Forschenden und Investoren einen Ort, an dem sie ihre Ideen umsetzen können. Rund 200 Arbeitsplätze verteilen sich über drei Etagen und 2.300 Quadratmeter an Zürichs Bahnhofstrasse. Trust Square ist eine privat finanzierte Initiative, die von einem fünfköpfigen Gründerteam getragen wird. Das Zentrum arbeitet eng mit der ETH Zürich, den Universitäten Zürich und Basel, der Hochschule für Technik Rapperswil sowie der Zürcher Standortförderung zusammen.