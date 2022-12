© IMAGO / Panama Pictures

Gestern Dienstag, 29.11.2022, luden Google und YouTube in Partnerschaft mit dem European University Institute und der Calouste Gulbenkian Foundation zum "Fighting Misinformation Online Summit" in Brüssel ein. Über 920 Vertreter:innen aus der europäischen Politik, NGOs, Medien, Wissenschaft und Wirtschaft nahmen vor Ort oder online an der Diskussion teil.