Livesystems

Über 300 Filialen der Post mit Screens ausgestattet

Ab Januar 2021 hat Livesystems die Exklusivvermarktung des bisherigen CanalPoste-Netzes der Schweizerischen Post übernommen. Bis zum Jahresende 2020 wurden schweizweit bei über 300 Filialen der Post mehr als 550 grossflächige Screens installiert. Die Bildschirme befinden sich im Wartebereich und am Point of Sales und erzielen so eine hohe Aufmerksamkeit.