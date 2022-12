© Wirz Vor den Büros von Kreativagenturen in Berlin wirbt Wirz um neue Talente.

Der Fachkräftemangel hat längst auch die Schweizer Agenturszene erfasst. Wirz sucht deshalb nicht nur neue Kreative in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. In Berlin platziert die Full-Service-Agenturen mit Sitz in Zürich einen mobilen Plakat-Anhänger vor den grossen Werbeagenturen und macht so Talente auf die Arbeitsmöglichkeiten in der Schweiz aufmerksam.