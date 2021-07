"Findi guet!"

Was macht die Schweiz so besonders?

"Vier Sprache, vier Jahreszite und ganz viel Kulture"

Statt "Gefällt mir" heisst es dann "Findi guet!", wenn Schweizerinnen und Schweizer einen Beitrag auf Facebook liken. Begrüsst werden sie nicht mit dem obligatorischen "Was machst du gerade?", sondern mit "Was machsch grad?". "Kommentieren" heisst nun "Gib din Sänf dezue" und "Weiterleiten" wird zu "Wiiterschickä". Die Umstellung auf Schwiizerdütsch wird auf Android und Desktop umgesetzt und funktioniert eine Woche lang für Schweizer Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Spracheinstellung auf Deutsch eingestellt haben.Darüber hinaus erzählen in einem Imagevideo Schweizerinnen und Schweizer, was es so besonders macht, in der Schweiz zu leben und was sie am meisten an der Schweiz schätzen. Facebook ruft Schweizer Nutzerinnen und Nutzer dazu auf, selbst ein Video mit dem Hashtag #SwissNationalDay21 auf die Plattform zu laden und anlässlich des Bundesfeiertags mit der Community zu teilen, was sie an der Schweiz lieben.