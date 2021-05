Herr Choi, zum Start die Frage nach einer Neuigkeit. Was haben Sie uns mitgebracht? Jin Choi: Unsere neuesten Auswertungen zeigen, dass Unternehmen erstmals über 2 Milliarden Menschen monatlich via In-Stream Anzeigen in dafür qualifizierten Videos erreichen können. Gemäss einer Ipsos-Studie von November letzten Jahres, sind Facebook und Instagram zudem die beliebtesten Videoplattformen, um sich mit Marken zu verbinden. Um diese wertvollen Verbindungen weiter zu stärken, haben wir deshalb kürzlich einige Tests für neue Funktionen gestartet: Darunter Reels Ads, die momentan in Deutschland, Australien, Indien und Brasilien mit ausgewählten Marken laufen.



Spannend! Mit welchen Marken? Jin Choi: In Deutschland sind dies namentlich BMW und Westwing. Die Tests werden in den kommenden Monaten auch auf andere Länder ausgeweitet und wir sind sehr gespannt, welche kreativen Ansätze bei Werbetreibenden diese Neueinführung mit sich bringt.



Facebook-Nutzerzahlen Aktuell nutzen etwa 2,7 Milliarden Menschen täglich mindestens einen unserer Dienste, monatlich sind es etwa 3,4 Milliarden Menschen. Darüber hinaus nutzen mehr als 200 Millionen Unternehmen – meist kleine Unternehmen – kostenlose Tools, um Kundinnen und Kunden zu erreichen. Mehr als 1 Milliarde Menschen besuchen jeden Monat den Marketplace und über 600 Millionen Menschen sind heute Mitglied einer Gruppe auf Facebook, diese Zahl ist im Laufe der Zeit stetig gewachsen. Facebook verzeichnet im DACH-Raum eine stark wachsende Zahl an Facebook Shops und Unternehmen, die ihre Vertriebswege somit breiter aufstellen. Weltweit zählt Facebook bereits eine Million aktive Shops auf den Plattformen und 250 Millionen Menschen nutzen Shops aktiv.

Jin Choi: Kurz gesagt: Ein Funnel, also die bildliche Vorstellung eines Trichters mit mehreren Abschnitten, hat zum Ziel, aus Interessentinnen und Interessenten im besten Fall loyale Kundinnen und Kunden zu machen. Unternehmen lenken Menschen beispielsweise mithilfe von Anzeigen in diesen sogenannten Trichter. Er zeigt zudem an, an welcher Stelle Interessentinnen und Interessenten abspringen. Hierdurch können wir Optimierungsmassnahmen ableiten, um die Wahrscheinlichkeit eines solchen Wegfalls zukünftig zu minimieren und die Customer Journey zu verbessern.Jin Choi:Nutzen wir doch zur Veranschaulichung unsere Plattformen als Beispiel und legen vielleicht den Fokus auf das Format Video: Facebook ist eine Full-Funnel-Marketing-Lösung, das heisst, über unsere Plattformen erreichen Marken und Unternehmen ihre Marketingziele über den gesamten Marketingfunnel. Der erste Schritt im Marketingfunnel ist die Steigerung bzw. Generierung von Markenbekanntheit (Awareness). Dazu muss ein grosses Publikum mit einer ansprechenden Geschichte erreicht werden, die sich am besten über Mobil-optimierte Videos erzählen lässt. Im zweiten Schritt geht es darum, den Kundinnen und Kunden die richtigen Produkte und Services relevant zu präsentieren (Consideration), bspw. in Video Carousels oder Video Canvas. Über Video-Link-Ads werden potenzielle Kundinnen und Kunden zu konkreten Aktionen (Activation / Call to Action) geführt. Für eine effektive Kundenbindung (Loyalty) sprechen Marken ihre Kundinnen und Kunden zur passenden Zeit mit den richtigen Produkten und Services an, hier denke ich an Video Carousels und Canvas in Verbindung mit Custom-Audiences-Targeting-Optionen. Wir bietet die Möglichkeit, unsere gesamten Werbeformate über Facebook und Instagram hinaus mit dem Audience Network auf Apps und Webseiten auszuweiten und die Menschen genau dort zu erreichen, wo sie ihre Zeit verbringen.Jin Choi: Entscheidend sind passende Creatives und eine genaue Zielvorstellung. Wir empfehlen bereits seit längerem, die KI "helfen" zu lassen. Heute können Werbetreibende einfach genügend Assets ins Kampagnensetup einspeisen und die KI spielt die Kreationen dann so aus, dass die optimale Reichweite und die optimale Verbindung mit den Konsumentinnen und Konsumenten gemäss der Zielsetzung der Kampagnen-KPIs erreicht werden. Damit fahren unsere Partnerinnen und Partner inzwischen sehr gut und berichten von grossen Erfolgen.Jin Choi:Vor allem um mobile Creatives bestmöglich einzusetzen und so die Wirkung von Kampagnen zu verstärken, sollte man einige grundlegende Tipps bei der Erstellung beachten. Auf Mobile setzen sich alle Videoformate zunehmend durch. Die Marke muss innerhalb der ersten Momente erkennbar sein, da Formate wie Stories und Video im Feed sehr schnell konsumiert werden. Das beworbene Produkt sollte dabei früh und deutlich hervorgehoben werden, so dass es schnell entdeckt wird. Ausserdem ist es wichtig, dass Inhalte auch ohne Ton verständlich sind und sich durch ihre kreative Gestaltung natürlich in das restliche Umfeld einfügen. Schlussendlich ist auch das passende Format - also beispielsweise 9:16 oder 1:1 - entscheidend, um ein möglichst immersives und "Mobilschirm-füllendes" Erlebnis zu schaffen.Jin Choi: Ironischerweise auch bei der Kreation. Das hat aber unterschiedliche Gründe: Zu jeder Kampagne gibt es eine Menge Einblicke, die allerdings unentdeckt bleiben, wenn man nicht weiss, wo sie zu finden sind, oder wenn sie einem nicht gezeigt werden. Doch selbst wenn sie zur Verfügung gestellt werden, erreichen sie in den meisten Fällen nicht die Kreativen, die das Creative gemacht haben. Es braucht konkrete Briefings und gut abgestimmte Ansätze für die gemeinsame Messung von Kampagnen. Wenn es uns gelingt, dass die Leute, die das Konzept bzw. die Creatives geliefert haben, die Messberichte der Kampagnen (und das, was tatsächlich gemessen werden kann) erhalten und auch verstehen, dann hat die Branche eine viel grössere Chance, ein Produkt zu liefern, mit dem sie lernen und sich verbessern kann.Jin Choi: Wir haben kürzlich mehrere Brand-Lift -und Conversion-Lift-Studien mit Schweizer Unternehmen durchgeführt, darunter Swisscom, Credit Suisse, On und die Zürcher Kantonalbank. Für sie waren die Studien eine wertvolle Möglichkeit, Hypothesen zu testen und so wichtige Erkenntnisse zu sammeln. Viele der Unternehmen haben die Studienergebnisse als Anlass genommen, um die gewonnenen Insights in künftige Kampagnen einzubauen und die Wirkung auf Markenmetriken datenbasiert und fortlaufend zu optimieren. Eines haben wir über alle Tests hinweg deutlich gesehen: Für den Erfolg der Kampagne ist es unabdingbar, dass die Anzeigen an das mobile Nutzungsverhalten angepasst sind. Experimente mit dem Format – wie zum Beispiel das Aufeinanderstapeln von Bildern – helfen dabei, sich die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer zu sichern. Ausserdem konnten wir beobachten, dassein Mix aus Videos und statischen Inhalten die besten Resultate liefert. Damit kann in jeder Nutzungssituation die beste Anzeige ausgespielt werden.Jin Choi: Facebook Watch entwickelt sich immer mehr zu einem globalen Forum, auf dem Menschen Videos entdecken und neue Wege finden, um sich mit anderen auszutauschen.Mittlerweile nutzen weltweit jeden Monat 1,25 Milliarden Menschen Facebook Watch mit einer durchschnittlichen Sehdauer von mehr als 20 Minuten. Eine immense Entwicklung von Video-Nutzung bei Facebook. Es gibt drei Arten der Anzeigenplatzierung: Pre-Roll-, Mid-Roll- und Image Ads. Eine hervorragende Option für Marketer, auch längere Markengeschichten bei Facebook zu erzählen oder TV-Edits zu nutzen. Diese wahnsinnig schnelle Nutzungsentwicklung von Facebook Watch spiegelt sich übrigens auch im Wachstum unserer In-Stream Ads wieder: Die Partner und Kunden lieben es, dass durch In-Stream Ads gängige Online-Video-KPIs und -Metriken nun auch bei Facebook zur Anwendung kommen können.Jin Choi: Stories machen Spass und Storytelling kann hier ganz einfach und schnell mit den verschiedenen kreativen Tools umgesetzt werden. Die Tatsache, dass Stories von Natur aus spontaner und weniger formell sind, macht es Unternehmen einfacher denn je, Inhalte zu produzieren, die echte Resonanz finden. Interessant dabei ist: Auf einem Smartphone aufgenommene Stories bringen für Kauf, App-Installation und Kaufabschluss mit einer Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent bessere Ergebnisse als Werbeanzeigen, die im Studio aufgenommen werden.Jin Choi: Egal ob Awareness, Consideration oder Conversion – Stories und Stories Ads können Marken gleichermassen beim Erreichen der eigenen Ziele entlang des gesamten Funnels unterstützen. Wir sehen weiterhin eine schnelle Annahme des Stories-Formats mit jeweils mehr als einer halben Milliarde täglichen aktiven Nutzerinnen und Nutzer auf unseren drei Plattformen (Facebook & Messenger, Instagram und WhatsApp). Die Community verbringt also ihre Zeit zunehmend mit Stories und das Format bietet gerade deshalb auch Werbetreibenden grosses Potenzial.Volkswagen hat sich bei der Vorstellung des ID.3auf Mobile-First-Creatives konzentriert und mit grossem Fokus Instagram Stories eingesetzt. In Kombination mit Lead-Ads generierte Volkswagen insgesamt 40.000 Leads über Instagram.Jin Choi: Mit den im letzten Jahr eingeführten Facebook Shops haben wir den Grundstein für nahtloses Shopping gelegt, das sich zukünftig auch über Video- und Live-Formate erstreckt. Unternehmen können dann innerhalb ihrer Livestreams die vorgestellten Produkte aus den jeweiligen Shops einbinden und verkaufen. Diese Funktion wurde sowohl auf Facebook als auch auf Instagram getestet. Instagram Live Shopping steht nun bereits allen Unternehmen in den USA zur Verfügung, die Checkout nutzen. Auch hier machen wir grosse Fortschritte: Seit August 2020 wird Checkout flächendeckend für alle zugelassenen US-Unternehmen und Creators, die einen Shop auf Instagram besitzen, ausgerollt.Jin Choi: Wir planen das alles auch ausserhalb der USA bald verfügbar zu machen. Währenddessen gibt es hierzulande schon unlängst inspirierende Anwendungsbeispiele, die Shopping mit Lives verbinden. Mit der europaweiten Kampagne "The ZtyleCrew" feierte Zalando 2020 mit über einer Millionen Neukundinnen und Neukunden und 28 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr die erfolgreichste Cyberweek in seiner Geschichte. Ein besonderes Highlight am Black Friday war die #ZtyleShow in Polen – Zalandos erstes Facebook Live Event. Das eigene Facebook-Profil und die Nutzung des Messengers brachten ein Echtzeit-Shopping-Erlebnis, bei dem die Nutzerinnen und Nuzter die Cyberweek zusammen mit sieben Creatorinnen und Creatoren auf eine neue und innovative Art und Weise erleben konnten.Jin Choi: Ohne Cookies und Geräte-IDs wird es zukünftig für Werbetreibende schwieriger, Menschen anzusprechen, die bereits Interesse an ihrem Unternehmen gezeigt haben. Werbeanzeigen auszuliefern, die für Kunden und Kundinnen relevant oder nützlich sein können, die Optimierung von Werbeanzeigen für Conversions oder gar das Messen und Auswerten von Kampagnen-Ergebnissen gestalten sich dann als Herausforderung. Wenn Werbetreibende mit Hilfe von Cookies keine Daten mehr erfassen können, beeinträchtigt sie dies. Ohne Conversion-Daten steigen die Kosten pro Action (CPA). Bei einem gross angelegten Experiment mit über 20.000 Werbetreibenden stieg beispielsweise der CPA um durchschnittlich 150 Prozent, wenn von Conversion-Optimierung auf eine Link-Klick-Optimierung umgestellt wurde. Wir bereiten uns und unsere Partner zur Zeit entsprechend vor. Dazu gehören die Optimierung weiterer Facebook-Produkte sowie neue Schnittstellen und Lösungen für Werbetreibende.Jin Choi: Grundsätzlich ändert sich zunächst an der Reichweite auf Facebook, Instagram und Messenger nichts. Wenn Apple die Einwilligungs-Funktionen einführt, wird die Weitergabe von Daten derjenigen, die ihre Einwilligung nicht gegeben haben, eingeschränkt: Wir werden unter anderem Daten verlieren, die eine effektive personalisierte Werbung ermöglichen. Damit werden personalisiertes Targeting sowie Optimierung und die Performancemessung von Werbung in Apps und im Web eingeschränkt. Die Auswirkungen auf das Web und auf Apps sind dabei unterschiedlich. Im Resource Center im Werbeanzeigenmanager gibt es eine individuelle Checkliste für Werbetreibende mit Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen des bevorstehenden iOS 14-Updates zu minimieren.Jin Choi:Aus der Aktualisierung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie von WhatsApp ergeben sich für Nutzerinnen und Nutzer keine Änderungen hinsichtlich der Weitergabe von WhatsApp Nutzerdaten. Um jeden Zweifel auszuschliessen, möchten wir betonen, dass WhatsApp weiterhin keine Nutzerdaten aus der europäischen Region mit Facebook zur Verbesserung von Facebook-Produkten oder -Werbeanzeigen teilt.Jin Choi:Kürzlich haben wir über eine öffentliche Datenbank berichtet, die Informationen von Facebook-Nutzerinnen und Nutzer enthält. Diese Online-Datenbank hat eine Diskussion über das Thema Daten-Scraping ausgelöst. Wir verstehen die Bedenken der Menschen. Deshalb verstärken wir weiterhin unsere Systeme, um das Scraping von Facebook ohne unsere Erlaubnis zu erschweren und die Menschen dahinter zu verfolgen.Jin Choi: Wie ähnliche Fälle von diversen anderen Plattformen wie LinkedIn und Clubhouse gezeigt haben, kann kein Unternehmen Scraping vollständig eliminieren oder verhindern, dass Datensätze wie diese auftauchen. Deshalb setzen wir beträchtliche Ressourcen ein, um sie zu bekämpfen. Unser dediziertes EDM-Team (External Data Misuse) mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen uns Mitarbeiter – darunter Datenwissenschaftlerinnen, Analystinnen und IT-Ingenieurinnen – befasst sich vorrangig mit der Aufgabe, Scraping zu erkennen, zu blockieren und zukünftig zu verhindern. Wir werden auch in Zukunft unsere Fähigkeiten weiter ausbauen, um dieser Herausforderung immer einen Schritt voraus zu sein.Jin Choi: Neben den Massnahmen, die wir zum Schutz der eigenen Daten ergreifen, möchten wir auch unseren Nutzerinnen und Nutzer Hinweise geben, wie sie den Missbrauch ihrer Daten erschweren können. Aus diesem Grund ist es z.B. möglich, in den Einstellungen anzupassen, welche Informationen öffentlich sind oder wer sie anhand der Telefonnummer suchen kann. Wir haben außerdem kürzlich eine eigene Seite in unserem Hilfe-Bereich eingerichtet, um Menschen über Scraping zu informieren und ihnen Tipps zu geben, wie sie ihre Daten schützen können. Zum Beispiel führt unsere Funktion „Privatsphäre-Check“ durch die eigenen Privatsphäre- und Sicherheitseinstellungen, einschließlich der Punkte „Wer kann deine Beiträge sehen?“ und „Bestimme, wer dich finden kann“. Wir empfehlen allen Nutzer*innen, ihre Datenschutzeinstellungen regelmäßig zu überprüfen, um sie fortlaufend an ihre aktuellen Präferenzen anzupassen. Darüber hinaus bietet unsere Seite Privacy Matters weitere Einblicke in unsere Datenschutzinitiativen. Wir planen, hier künftig mehr über unsere Massnahmen gegen Scraping und unsere diesbezüglichen Erkenntnisse zu veröffentlichen.Jin Choi: Weder unsere Nutzerinnen und Nutzer noch wir haben ein Interesse daran, dass Falschmeldungen auf unseren Plattformen kursieren. Deshalb arbeiten wir mit weltweit über 80 unabhängigen Organisationen zur Überprüfung von Fakten zusammen (in der Schweiz mit den Nachrichtenagenturen AFP und DPA). Wir investieren darüber hinaus konsequent in das Thema Sicherheit. Heute überprüfen 35.000 Personen die Inhalte auf unseren Plattformen und kümmern sich um Sicherheitsthemen; das sind dreimal so viele wie noch im Jahr 2017. Wir löschen täglich mehrere Millionen Fake Accounts, davon 99 Prozent proaktiv durch unsere Systeme. Von März bis Oktober 2020 haben wir 12 Millionen Beiträge auf Facebook und Instagram in Zusammenhang mit Covid-19 gelöscht, die gesundheitliche Schäden hätten verursachen können und Warnungen zu rund 167 Millionen Beiträgen im Zusammenhang mit Covid-19 auf Facebook ausgespielt. Aufgrund dieser Warnhinweise haben sich Nutzer*innen in etwa 95 Prozent der Fälle den ursprünglich ausgewählten Inhalt letztlich nicht anzeigen lassen. Der Media Responsibility Index des Agenturnetworks IPG Mediabrands zeigt, dass sich die Top-Social-Media-Plattformen in fast allen untersuchten Bewertungskategorien gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 deutlich verbessert haben – Facebook, Instagram, Pinterest und Twitter im Speziellen beim Kampf gegen Fake News. Das ist eine positive Entwicklung, für alle Plattformen und Player auf dem Markt und es freut mich, dass wir als Technologiebranche gemeinsam Fortschritte machen.Jin Choi: Passend zur vorangegangen Frage: Vergangenen Monat haben wir gemeinsam mit der WHO und einigen unserer externen, unabhängigen Faktenprüfer die neue Kampagne „ Gemeinsam gegen Falschinformationen zu COVID-19 “ gestartet. Sie umfasst mehrere grafisch aufbereitete Tipps, die als Beiträge auf Facebook angezeigt werden und Menschen dabei helfen, Falschnachrichten zu erkennen. Ausserdem haben wir im letzten Jahr mit unserer Initiative #WirliebenMittelstand bereits mehr als 150.000 Unternehmerinnen und Unternehmer gezielt beim Auf- und Ausbau ihrer Digitalstrategie begleiten können. Dadurch haben wir in den letzten zwölf Monaten zahlreiche inspirierende Beispiele von KMU kennengelernt, die sich in kürzester Zeit digitale Tools angeeignet haben, um auch während des Lockdowns Umsätze zu generieren und mit ihren Kundinnen und Kunden in Kontakt zu bleiben.Jin Choi: Facebook und das Helmholtz Zentrum München haben vor kurzem eine neue Methode vorgestellt, um die Entdeckung erfolgreicher Wirkstoffkombinationen zu beschleunigen. Wir haben das erste KI-Modell entwickelt, das die Wirkung verschiedener Medikamentenkombinationen, Dosierungen und Verabreichungszeiten vorhersagen und sogar andere Wechselwirkungen berücksichtigen kann. Dieses „Compositional Perturbation Autoencoder (CPA)“-Modell stellen wir mitsamt einer benutzerfreundlichen API und einem Python-Paket unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung. Wir hoffen, dass dieses Open-Source-Tool in der pharmazeutischen und akademischen Forschung sowie in der Biologie helfen kann, schneller optimale Wirkstoffkombinationen für verschiedene Krankheitsbilder zu identifizieren. Die gebrauchsfertige Ausstattung mit API und Python-Paket ermöglicht es Forscherinnen und Forschern, auch ohne Hintergrundwissen zu maschinellem Lernen ihre Datensätze einzupflegen und Vorhersagen zu treffen.Jin Choi:Ich denke hier gerne an die gemeinsamen Studien und Brand-Lift-Tests mit Schweizer Unternehmen, wie Credit Suisse und Swisscom. Um Aufmerksamkeit für ihr neues digitales Banking-Angebot CSX zu schaffen, hat Credit Suisse mit uns zusammen eine für mobile Endgeräte optimierte Videokampagne gestartet. Ziel war es, die neue Marke in der Zielgruppe bekannt zu machen. Die Ergebnisse sind beeindruckend: mitunter eine Steigerung der Werbeerinnerung um +5,4 Prozentpunkte. Swisscom wiederum haben sichmit ihrem neuen Unterhaltungsangebot blue auf einem neuen Markt mit vielen Wettbewerbern positioniert. Für einen erfolgreichen Start war es daher wichtig, schnell die Bekanntheit von blue zu steigern und das Schweizer Publikum von den Vorteilen des Angebotes zu überzeugen. Dazu hat Swisscom Videoanzeigen auf Facebook genutzt und konnte bei einem Cost per Lift von 0,56 CHF das Attribute Rating um +8,4 Prozentpunkte steigern.Jin Choi: Man sollte auf jeden Fall Tools für den gesamten Funnel verwenden, um alle Ziele zu erreichen. Je mehr angepasste Elemente man benutzt, desto dynamischer wird das jeweilige Marketing. Performance-Marketing-Anzeigen können zum Beispiel im Feed, in Stories und an anderen wichtigen Touchpoints erscheinen. Man kann statische Bilder, hochformatige Videos oder Shoppable-Videos einsetzen – alles, was dabei hilft, das gesetzte Ziel zu erreichen. Falls man bereits mit Facebook-Kampagnen arbeitet, raten wir dazu, diese auch auf Instagram auszuweiten, um das Budget optimal zu nutzen. Unser Targeting-System funktioniert für alle unsere Platzierungen gleich. Wenn man mehr Platzierungen auswählt, kann man also oft eine grössere Zielgruppe erreichen. Diese einfache Änderung kann grosse Wirkung erzielen. Bereits organische Beiträge liefern Insights. Man kann sie als Testgelände für bezahlte Beiträge ansehen. Organische Beiträge, die gut funktionieren, tun dies höchstwahrscheinlich auch dann, wenn man sie in bezahlte Beiträge umwandelt und so verstärkt. Wir empfehlen also mit den organischen Beiträgen zu testen und zu lernen, um dann bezahlte Werbung optimal einzusetzen. Instagram Insights, die Business Suite, das Creator Studio sowie der Commerce Manager liefern allesamt wertvolle Daten zu Zielgruppen, Reichweiten und der Performance.Jin Choi: Der klassische Prozess in der Planung und Exekution von Kampagnen beginnt meist mit einem einzelnen Insight, der dann für alle Zielgruppen gewählt wird und Kern einer jeden Kampagne ist. Basierend auf diesem Insight wird das Targeting definiert und das Creative erstellt, welches optimiert werden kann. Jedoch sind die Zeiten in denen der "One size fits all”-Ansatz in der Kommunikation funktioniert hat, vorüber. Wir bewegen uns in einem Umfeld mit individuellen Playlists, Feeds und Watchlists – daher gilt es auch im Marketing- und Commerce-Bereich auf eine individualisierte Ansprache zu setzen, um Erfolg zu haben. Der Prozess der Kampagnenplanung muss geändert werden, sodass er nicht nur einen Insight, sondern mehrere mit einbezieht. Gerade die Eingrenzung im Targeting sorgt häufig für Ineffizienzen. Das Testen neuer Creatives in einem breiten Umfeld ermöglicht es uns, das Blickfeld zu erweitern und neue Kunden zu finden.Jin Choi: Ich denke, Facebook hat sich in erster Linie als Ort bewiesen, an dem Menschen zusammenkommen, um sich miteinander auszutauschen, mit Freunden und der Familie in Kontakt zu bleiben und gemeinsame Momente zu erleben – auch in Zeiten von Social Distancing. Dasselbe gilt für die Beziehung zwischen Menschen und Unternehmen. Wir haben erlebt, wie gerade kleine Händlerinnen und Händler die digitale Transformation durchlaufen haben. Manche waren bereits vor der Pandemie auf Facebook, Instagram oder WhatsApp präsent, haben in den letzten Monaten aber ihr Geschäft auf unsere Plattformen verstärkt ausgeweitet. Wieder andere sind völlig neu hinzugekommen.Jin Choi: Wir haben beispielsweise mit der Einführung von Facebook Shops im Mai letzten Jahres auf die Pandemie und damit einhergehende Lockdowns sowie Schliessungen reagiert. Eigentlich war der Launch erst für später geplant, doch wir haben ihn vorgezogen. Mittlerweile haben wir im DACH-Raum eine stark wachsende Zahl an Facebook Shops. Wichtig ist für Unternehmen aus dem Handel auch in Zukunft die noch stärkere Verknüpfung von online und offline. Und dass diese Verknüpfung sogar in Echtzeit über Lives, Messenger und Chats funktioniert, haben wir hinlänglich gesehen. Was Facebook als Unternehmen und die Menschen dahinter angeht: Wir sind seit März weltweit mit mindestens 95 Prozent unserer Teams im Home Office, auch in meiner Region. Statt der eigentlichen 120 Büros weltweit haben wir bei etwa 56.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun auch ungefähr genauso viele Büros. Für uns ist das gelebte Realität. Wir glauben aber auch ganz fest daran, dass Mobile Work die Zukunft ist. Wir gehen davon aus, dass 50 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten fünf Jahren fast vollständig remote arbeiten werden.Jin Choi: Während wir momentan verstärkt über Personalisierung, das Cookie-Aus und Data Privacy sprechen, ist es mir persönlich sehr wichtig, dass die Menschen folgendes verstehen - und ich kann es nicht oft genug sagen: Wir verkaufen keine Daten an Werbetreibende oder andere. Wir verwenden die Informationen, die die Benutzerinnen und Benutzer mit uns teilen, um die Produkte und Anzeigen, die wir ihnen anbieten, zu personalisieren. Wir bieten den Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ihr Anzeigenerlebnis an ihre Bedürfnisse anzupassen: z.B. die Abmeldung von Kategorien, Marken oder Anzeigen, die ihnen nicht gefallen. Privacy und Sicherheit stehen für uns an absolut erster Stelle.Jin Choi: Ich empfehle grundsätzlich, nicht nur ansprechende Bilder, sondern auch Videos zu nutzen. Menschen sehen täglich online und offline sehr viel Werbung und konsumieren viele Inhalte in den sozialen Medien. Daher ist es für Werbetreibende wichtig, mit ihrer Werbung aufzufallen. Bewegtbild eignet sich hierfür besonders gut, da dieses Format aufmerksamkeitsstärker ist als statische Bilder und somit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte wahrnehmen. Aber am wichtigsten ist es immer, eine authentische Geschichte erzählen zu können.