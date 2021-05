Diem zieht von der Schweiz in die USA um

© Diem Diem zieht von der Schweiz in die USA

Facebooks Digitalwährung Diem verlässt die Schweiz und zieht in die USA um. Das Unternehmen geht dazu eine Partnerschaft mit der US-Bank Silvergate ein. Der Finanzdienstleister wird der exklusive Emittent der Diem USD Stablecoin, wie es in einer Mitteilung heisst. Gleichzeitig zieht das Unternehmen den Antrag bei der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde Finma auf Bewilligung einer digitalen Währung zurück. Im vergangenen Dezember hatte sich die Libra Association in Diem umbenannt.