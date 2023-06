Susanne Stauss

In der Ausstellung "100 Shades of White" im Textilmuseum St. Gallen sind Kostüme, Accessoires, Modefotografien und Werbeplakate zu sehen, anhand derer sich mit dem geschichtlichen Hintergrund der Farbe auseinandergesetzt wird. Auch Bedeutung und Wirkung werden beleuchtet, um zu zeigen, dass Weiß nicht so eintönig ist, wie man zunächst vermutet.

Die Farbe Weiß ruft die verschiedensten Assoziationen hervor: Schnee, Frieden, Stille, Reinheit, Licht. Sie wird traditionell bei religiöse