TopPharm, eine Gruppe von rund 120 selbstständigen Apotheken in der Deutschschweiz, hatte im Frühjahr den Analytics-Anbieter Advertima und den Digital-Signage-Spezialisten Imaculix (Cingerine CMS) mit der Installation von insgesamt 240 Displays und dem Aufbau eines AI-gesteuerten Digital Signage-Netzwerks in ihren Apotheken beauftragt. Das Projekt ist abgeschlossen, nun übernimmt die Excom Media AG die Vermarktung der Screens.



Die 120 POS-Innenbildschirme fliessen nach Unternehmensangaben harmonisch ins bestehende Healthcare-Portfolio ein und lassen den grössten, gruppierungsübergreifenden Apothekenkanal auf etwa 670 Screens schweizweit anwachsen. Mit den 120 Schaufensterbildschirmen begeht Excom Media Neuland, denn diese Werbe-Screens stehen nicht nur der Gesundheits-, sondern auch weiteren Branchen offen. Die Bildschirme seien an hochfrequentierten Standorten platziert und lieferten, dank Audience Measurement, genaue Daten zu effektiven Besucherströmen und Ad-Impressions, heisst es."Dieser Anschluss an unser Werbenetzwerk ist äusserst relevant, denn mit jedem Screen vergrössern wir die Werbewirkung für unsere Kunden", freut sich Excom Media-CEO Marc Goetti in einer Mitteilung über den Vertrag mit TopPharm. Erst Anfang des Jahres hatte Excom Media die Aufgabe übernommen, einen Teil der Inhalte ausgewählter PoS-Screens der Rotpunkt-Apotheken zu vermarkten.