In der diesjährigen Winterkampagne des Sozialwerks zugunsten benachteiligter Men- schen thematisiert die Agentur evoq communications diese stille, aber grassierende Einsamkeit. Gerade in dunklen Dezembertagen verschärft sich die Lage zunehmend und für Betroffene ist es schier nicht mehr auszuhalten. Illustriert wird die Not mit einer Person, die in einem verschlossenen Konfitürenglas sitzt und förmlich von der Umwelt abgeschnitten ist.

Kampagne Pfarrer Sieber "HB Dani"

Kampagne Pfarrer Sieber "Saija"

Mailings, Social Media und Strassenaktionen

© zVg

© zVg

© zVg

© zVg

© zVg

© zVg

© zVg

Die Kampagne erzählt aber auch die Geschichten von zwei Betroffenen. Panikattacken und Suchtprobleme führen Christine und Thomas in eine tiefe Depression, materielle Not und unendliche Einsamkeit. Das Leben in Corona-Zeiten macht es für die beiden zusätzlich schwer, einen Ausweg zu finden. Und so erstaunt es nicht, dass Christine der Gedanke aufkommt, endgültig Schluss zu machen. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber lässt jedoch niemanden in der Einsamkeit sitzen. Das Hilfswerk versucht, Menschen beizu- stehen, existenzielle Hilfe zu leisten und ihnen vor allem die Sicherheit zu geben, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind.Zentrale Spendenmittel der «Not macht einsam»-Winterkampagne ist ein adressiertes Mailings mit Give-away, ein Streuwurf-Flyer in der Form eines Konfitürenglases und Beilagen in sorgfältig ausgewählten Medien. Zusätzlich wird die Kampagne digital mit Videoclips und Social Media-Massnahmen unterstützt. Passend zum Keyvisual wurde in den Einrichtungen des Sozialwerks fleissig Konfitüre eingekocht. Die Früchte stammen aus der Resteverwertung von Grossverteilern und die Gläser hat Vetropack AG als Spende beigesteuert. Produziert wurden so rund 3000 Konfitüren, die an Strassenaktio- nen zusammen mit einem Flyer verteilt werden. Man erhofft sich damit Aufmerksamkeit für die schwierige Situation und natürlich auch zusätzliche Spendeneinnahmen.Die Kampagnen-Landingpage unter einsamkeit.swsieber.ch mit der dazugehörigen Spendenseite wurde ebenfalls durch evoq konzipiert und programmiert.