Durch die Entwicklung über die letzten Jahre im Performance Marketing sind wir uns gewohnt, insbesondere im Digitalen Bereich, die Auswirkungen unserer Aktivitäten unmittelbar messen zu können. Im Branding-Bereich ist das leider nicht ganz so einfach, wodurch der Wert und die Notwendigkeit von Branding meist unterschätzt wird. «Oftmals machen wir die Erfahrung, dass Kunden den schnellen Erfolg wollen – Google Shopping Ads, flankiert von einer Social-Media-Kampagne und schon steigen die Verkäufe», sagt Fabian Wydler, CEO bei ads&figures. Ganz so einfach ist es in den meisten Fällen leider nicht.

Oftmals werden Marketingmassnahmen nach Branding oder Performance aufgeteilt. Zu den Branding-Kampagnen zählen dann TV-Spots und Plakate, deren Messbarkeit kaum oder nur oberflächlich erreichbar ist. Als Performance-Kanäle werden Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen definiert, wo jeder Klick und jeder Verkauf gemessen und einem Kanal zugeordnet werden kann. Diese strikte Trennung ist nicht nur veraltet, sondern entspricht auch nicht mehr der Wahrheit.Impressions und der CPM sind oft die erstgenannten Kennzahlen, wenn es um Branding- Kampagnen und Awareness geht. Ist das falsch? Nein. Ist das ausreichend? Nein. Denn das Ziel der Branding-Kampagnen ist, die richtige Botschaft im richtigen Moment bei den richtigen Menschen zu platzieren. Nun geben uns aber weder die Impressions noch der CPM Auskunft darüber, ob wir die richtige Zielgruppe erreicht haben. Im Gegenteil: Je spitzer unsere Zielgruppe ist, desto mehr sind wir auf Daten und spezifische Placements angewiesen. Das treibt den CPM in die Höhe. Die Frage ist also: Zahlen wir lieber CHF 10.– um unsere Botschaft im Zufallsprinzip zu streuen oder lieber CHF 20.– um auch wirklich genau unsere Zielgruppe erreichen?

"Die Markenbekanntheit und vor allem der Impact von einzelnen Kanälen und Kampagnen auf diese ist nach wie vor nicht ganz so klar messbar, wie man es aus Performance-Marketing-Massnahmen gewohnt ist. Trotzdem können wir uns Ansätzen bedienen, welche einzeln oder in Kombination dazu beitragen, die Entwicklung der Brand Awareness zu monitoren, den Impact einzelner Massnahmen besser zu verstehen und Branding-Kampagnen zu optimieren", so Wydler weiter.

Branding, aber messbar – Drei Ansätze

Aufwand, der sich lohnt

Simon Schütz © zVg Nach seinem Kommunikationsstudium hat Simon Schütz in mehreren national und international tätigen Unternehmen digitale Marketingprojekte umgesetzt. Unter anderem leitete er die Social Media Redaktion der Swisscom. Seit 2019 verantwortet er neben den Marketingmassnahmen auch den Brand und die Kommunikation der Digitalagentur ads&figures. Er hat einen Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation und einen Master in Digital Business.

ads&figures © zVg ads&figures ist eine Berner Digitalagentur, die sich ganzheitlich um den Digitalbereich ihrer Kunden kümmert. Die Teams sind spezialisiert in den Bereichen Data & Digital Analytics, Digital Marketing und Strategy & Consulting. Seit 2016 setzt ads&figures auf ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihren Kunden und auf datenbasierte, messbare Ergebnisse. Mit rund 25 Mitarbeitenden verfolgt die Agentur unermüdlich ihre Mission: "Boost your Digital Performance".

Anhand derlässt sich die Nachfrage nach einer Marke oder einem Produkt hervorragend beobachten und so Rückschlüsse auf die Markenbekanntheit bzw. die Brand Awareness ziehen: Über 3.5 Milliarden Suchanfragen verarbeitet allein Google Stand heute pro Tag. Viele davon in Zusammenhang mit Marken und Produkten. Diesen riesigen Datentopf kann wunderbar genutzt werden, um Rückschlüsse auf die Entwicklung unsere eigenen Brand Awareness zu ziehen. Um die Entwicklung des Suchvolumens zu verfolgen, gibt es mehrere mögliche Quellen; z.B. die Search Console, Google Analytics, Google Ads oder Google Trends. Sofern wir sauber geführte Brand-Kampagnen in Google Ads im Einsatz haben, wird Google Ads die verlässlichste Quelle sein. Darüber hinaus können mittels Keyword Planer oder Google Trends Vergleiche zu den Mitbewerbern gezogen werden.Fast alle Websites nutzen Tracking- und Analytics-Lösungen, wie z.B. Google Analytics. Diese ermöglichen es uns, den Traffic unserer Websites unterschiedlichen Quellen, Kanälen oder Kampagnen zuzuordnen. Nebst vielen anderen Informationen, verraten uns Tracking und Analytics Plattformen auch, wie viele User unsere Website direkt aufgerufen haben. Dergibt uns Auskunft darüber, wie viele User unsere Website direkt, durch Eingabe der URL im Browser, aufgerufen haben. Google Analytics oder alternative Lösungen weisen aus, welche Anzahl an Usern und Sessions – in relativen und absoluten Zahlen – durch den direkten Aufruf der Website entstanden sind. Natürlich gibt auch der Direct Traffic aus Google Analytics nicht eine 1:1 Information über die Brand Awareness unserer Marke. Durch das Monitoring der Zahlen, z.B. auf Monats- oder Quartalsbasis und den Vergleich mit Vorjahreszahlen gewinnen wir aber weitere wichtige Eindrücke über die Entwicklung.Auch Google, Facebook und Co. haben die Relevanz von Branding und Markenaufbau erkannt und stellen uns entsprechende Werkzeuge zur Verfügung – die sogenannten. Das Prinzip der Brand Lift Studies ist simpel und bewährt: User werden in zwei Gruppen unterteilt; die Test- und die Kontrollgruppe. Während der Laufzeit werden der Testgruppe Ads angezeigt, der Kontrollgruppe jedoch nicht. Anschliessend erhalten beide Gruppen eine Umfrage im Feed der jeweiligen Plattform, in der Regel in Form von Multiple-Choice-Fragen. Anhand der Differenzen zwischen der Test- und der Kontrollgruppe, kann der Impact der Kampagne(n) beurteilt und interpretiert werden. Die Brand Lift Studies von Google und Facebook ermöglichen Fragestellungen und Auswertungen zu Themen wie Werbeerinnerung, Markenbekanntheit usw. Wichtig: Die Antworten beziehen sich jeweils auf eine oder mehrere spezifische Kampagnen. Brand Lift Studies eignen sich daher weniger für ein fortlaufendes Monitoring der Brand Awareness.Als abschliessendes Fazit lässt sich festhalten, dass es noch keine standardisierte und perfekte Lösung zur Messung von Branding gibt. Die aufgezeigten Wege sind erste Ansätze, die Stand heute noch aufwändiger sind, als die bekannten Reportings bei Performance-Kampagnen. Genau so klar lässt sich aber festhalten, dass Unternehmen und Marken weiterhin in diese Bereiche – Branding und die Messbarkeit davon – investieren müssen, um auch nach Weihnachten noch erfolgreich zu sein.