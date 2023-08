Screenshot xaver-award.ch

Am 5. September findet die Verleihung der Xaver-Awards statt. Der Verband EXPO EVENT Swiss LiveCom Association organisiert den Wettbewerb um herausragende Live-Kommunikationsprojekte zum 21. Mal. 45 Projekte in sieben Kategorien sind im Rennen.

Die sieben Kategorien heissen Best Corporate Event, Best Consumer/POS Event, Best Efficiency Project, Best Expo Project, Best Brandworlds & Tempor