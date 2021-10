Auf Jahre hinaus geplantes in Monaten umgesetzt

E-Commerce hat wirtschaftlichen Schock aufgefangen

Politische Entscheidungsgräger gefordert

Schweiz führend in Zuverlässigkeit und Logistik

2020 war ein aussergewöhnliches Jahr, das von der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden wichtigen Rolle des E-Commerce für Gesellschaft und Wirtschaft geprägt war. Dies spiegelt sich auch in den Wachstumszahlen wider, die mit 10 Prozent weiterhin signifikant blieben, aber gegenüber 2019 (14 Prozent) leicht zurückgingen. COVID-19 gab den E-Commerce-Umsätzen einen deutlichen Schub, aber der starke Rückgang der Online-Umsätze im Tourismus- und Dienstleistungssektor (Events, Tickets usw.) trug dazu bei, das Gesamtwachstum zu bremsen.Die Pandemie hatte massive Auswirkungen auf die Entwicklungen im Einzelhandel. Der Lockdown beschleunigte den bestehenden Trend zur digitalen und grünen Umstellung der Geschäfte. Ihre ursprünglich über mehrere Jahre geplanten Investitionen in Digital und Omnichannel wurden in wenigen Monaten umgesetzt. Der E-Commerce war eine Lebensader für die Verbraucher, da staatliche Beschränkungen wie erzwungene Ladenschliessungen sie daran hinderten, in Geschäften zu kaufen, was sie brauchten.Der E-Commerce hat zwar die Verluste vieler stationärer KMU nicht vollständig kompensiert, aber einen Grossteil des wirtschaftlichen Schocks aufgefangen. Es bedarf jedoch weiterer Anstrengungen, um sicherzustellen, dass der Einzelhandel insgesamt optimal von den Lösungen der digitalen Transformation profitieren kann., Generalsekretär von Ecommerce Europe, kommentierte: "Das vergangene Jahr hat die Bedeutung der digitalen Transformation deutlich gemacht. E-Commerce hat sich hervorragend positioniert, um die Digitalisierung des Handels zu erleichtern und ein nahtloses Einkaufserlebnis für die Verbraucher zu schaffen. Physische Geschäfte haben neue Online-Vertriebskanäle erschlossen, KMU konnten über E-Commerce neue Märkte erschliessen, und Händler setzen zunehmend Omnichannel-Commerce-Lösungen wie Click-and-Collect ein, um den sich ständig ändernden Gesundheitsanforderungen und Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. Der Übergang ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die politischen Entscheidungsträger müssen das Potenzial des digitalen Handels erkennen und mehr in neue Technologien und digitale Kompetenzen investieren und gleichzeitig einen harmonisierten, kanalneutralen und zukunftssicheren Rechtsrahmen schaffen.", Generaldirektor von EuroCommerce, kommentierte: "Der Einzel- und Grosshandel befindet sich in einem erheblichen Transformationsprozess. Staatliche Restriktionen und steigende Verbrauchernachfrage beschleunigten die Digitalisierung. Verbraucher, die bisher nicht mit dem Einkaufen im Internet oder auf ihren mobilen Geräten vertraut waren, haben sich daran gewöhnt und werden dies und eine Mischung von Kanälen wahrscheinlich auch weiterhin nutzen. Vor der Pandemie hatten 70 Prozent der Einzel- und Grosshändler keine Einrichtungen für den Online-Verkauf, und die physischen Geschäfte, die über eine Online-Präsenz verfügten, haben die Herausforderungen besser gemeistert. Aber das Problem bleibt, und wir fordern Regierungen und EU-Politiker auf, die digitale Transformation der Branche zu unterstützen, ungerechtfertigte Herstellerbeschränkungen für den Verkauf auf Online-Plattformen anzugehen und einen regulatorischen Rahmen zu schaffen für ein kanalneutrale und zukunftssichere politisches Umfeld“.Wie carpathia.ch in einem Blogpost zum Report berichtet, untersuchten die Studienautoren die Maturität der Länder bezüglich E-Commerce. Demnach rangiert die Schweiz in den Bereichen "Universal Postal Union Reliatbility" und "UNCTAD B2C E-Commerce Index" auf Rang eins. Dreimal führend ist Dänemark in den "Ease of doing business", "E-Government Development" und "Environmental Performance". Weiter führend sind Deutschland ("Logistics Performance Index") und Schweden ("Inclusive Internet Index").