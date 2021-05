Was denkt die Schweizer Bevölkerung über den 5G-​Ausbau? Diese Frage haben ETH-​Forschende der Politikwissenschaft im Sommer 2020 in einer repräsentativen Befragung untersucht. Ihre Ergebnisse haben sie im Rahmen des Schweizer Umweltpanels, eines gemeinsamen Projekts mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), veröffentlicht.



Die Meinungen zur Frage, ob 5G in der Schweiz ausgebaut werden soll, sind geteilt. Gut 10 Prozent der Befragten sind entweder stark dafür oder stark dagegen. Bei den anderen verteilen sich die Antworten recht gleichmässig auf «eher dafür» oder «eher dagegen». Diese Meinungen sind unabhängig davon, ob es um einen 5G-​Ausbau in der eigenen Gemeinde oder in der gesamten Schweiz geht. Obwohl die derzeit laufende Einführung von 5G in Frequenzbereichen erfolgt, die bereits vorher für den Mobilfunk und für WLAN verwendet worden sind, ist die Mehrheit der Befragten (57 Prozent) der Ansicht, dass 5G die Gesundheit mehr belastet als 3G oder 4G.



Durch die Strahlung von Mobiltelefonen, Tablets und Computern fühlt sich die Mehrheit der rund 7'000 Befragten (59 Prozent) wenig (34 Prozent) bis gar nicht (25 Prozent) belastet. Im Vergleich zu den 2018 und 2019 durchgeführten Befragungen des Umweltpanels hat damit der Anteil derjenigen, die sich von Mobilfunkgeräten stark oder sehr stark belastet fühlen, abgenommen. Während 2018 und 2019 noch über 20 Prozent angaben, sich von Mobilfunkgeräten stark oder sehr stark belastet zu fühlen, sind es 2020 noch etwa 13 Prozent.