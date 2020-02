Das Familienunternehmen, mit Kliniken an 17 Standorten in der deutschen Schweiz, verstärkt seine Kompetenz im digitalen Bereich und die Präsenz in digitalen Kanälen. Die Spezialisten von Dept setzen das gesamte Digital Marketing um, dazu gehören SEO, Paid Advertising (Google, Display, Social Media), Content Marketing und Analytics. Überzeugt hat Pallas, dass Dept alle nötigen Disziplinen abdeckt, aber auch das fachliches Know-how in den Bereichen SEO, Performance Marketing und die datengetriebene und transparente Arbeitsweise.