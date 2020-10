Mehr zum Thema

Rivella

Das war das Rivella Pedalo-Festival 2020

Drei Festivals, drei Seen, drei Sommerhighlights! Das war das Rivella-Pedalo-Festival 2020. Zum allerersten Mal tourte das Rivella-Pedalo-Festival durch die Schweiz und machte an drei geheimen Locations halt. Mit einem grossartigen Line-up und genialem Wetter an allen drei Eventtagen war riesen Stimmung garantiert. Rivella sorgte dabei als Hauptsponsor für die perfekte Erfrischung.