Seven One

Anaïs Decasper moderiert Date My Best Friend. Das Format auf Pro Sieben Schweiz ist die erste BFF-Dating-Show der Schweiz

Ende des Monats läuft auf Pro Sieben in der Schweiz mit Date My Best Friend eine neues Dating-Format an. In der ersten BFF-Dating-Show der Schweiz suchen Singles sich ihr Date nicht etwa selbst aus. Das übernehmen vielmehr die beste Freundin oder der beste Freund. Moderiert wird die Show von Anaïs Decasper.

Date my Best Friend hat zwei Besonderheiten. Das eine ist die Konzeption: In der Datingshow entscheidet die beste Freundin oder der beste Freund, was&