Porsche Schweiz startet mit Be one of us eine neue Markenkampagne

© Porsche Schweiz Sie tragen die neue Markenkampagne von Porsche Schweiz: Die neuen Brand Ambassadoren Sandra Rodrigues Pinto, Content-Creator und Gründerin des Modelabels Lamarel, und der Zürcher Fotograf Oliver Rust

Porsche Schweiz hat in dieser Woche eine neue Markenkampagne lanciert. Der neue Auftritt steht unter dem Leitgedanken "Be one of us" und soll ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen und für ein Lebensgefühl stehen. Die Idee dahinter kommt von der Zürcher Creative Consultancy Branders. Die Agentur hatte das Mandat in einem Pitch gewonnen.