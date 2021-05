Grosse Erleichterung bei den Veranstalterinnen und Veranstalter, bestimmt grosse Vorfreunde bei den Besucherinnen und Besuchern: Das diesjährige Wirtschaftsforum Südostschweiz am 20. August in der Churer Stadthalle kann nach der aufgezwungenen Pause im vergangenen Jahr endlich wieder in physischer Form stattfinden. Somit schmückt ein traditioneller und beliebter Anlass wieder die Bündner Wirtschaftsagenda. Möglich wurde dies nach den jüngsten Entscheiden betreffend Lockerung der Coronamassnahmen des Bundesrats. Der Entscheid aus Bundesbern hat die Veranstalter des Wirtschaftsforums zum einen in ihrem bereits Anfang Jahr kommunizierten Anliegen, das Forum 2021 durchzuführen, bestätigt.

Gewohnt hohe Referentenqualität

Bewährtes

Derweil bleibt den Wirtschaftsforumsgästen nicht nur die Stadthalle als Austragungslokalität erhalten, sondern auch die Gewissheit, bei ihrem Besuch auf eine illustre Rednerschar zu treffen. Denn mitundsind seit geraumer Zeit auch bereits die Referenten der 23. Forumsausgabe bekannt.Die aus Deutschland stammende Journalistin, Autorin und Vortragsrednerinarbeitete für amazon.de sowie als Managerin und Geschäftsführerin diverser Internetfirmen in der Medien- und Werbebranche. Der in Domat / Ems aufgewachsene Romeo Durscher arbeitete 13 Jahre lang als Projektmanager am Solar Dynamics Observatory der NASA in Kalifornien. Erst kürzlich hat er sich der Open-Source-Drohnen-Software-Plattform Auterion angeschlossen, wo er die Rolle des Vice President of Public Safety übernommen hat. Und zu guter Letzt beehrt «Mister Konjunktur» die Bündner Hauptstadt. Der niederländische Ökonom, Hochschullehrer und Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle der Schweiz an der ETH, Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm, ist Herausgeber der Zeitschrift «European Journal of Political Economy» und seit Februar dieses Jahres Vizepräsident der Swiss National Covid-19 Science Task Force.Natürlich wird am diesjährigen Wirtschaftsforum Südostschweiz nicht alles ganz genauso sein wie aus den vergangenen Austragungen gewohnt. So wird beispielsweise der traditionelle Apéro nach dem eigentlichen Anlass und somit auch das beliebte Networking unter den Forumsbesuchern in einer etwas anderen Form stattfinden. In einer Form, die den geltenden Schutzmassnahmen zu jeder Zeit gerecht wird. Für gewohnt kurzweilige Unterhaltung sorgt indes TV-Modera- tor Rainer Maria Salzgeber, der bereits zum dritten Mal nach Chur kommen und das Forumspublikum durch den Nachmittag führen wird. Hier geht es zur Anmeldung.