On

On ist Performance und On ist mehr als der in Deutschland omnipräsente Cloud - das ist die klare Message der On-Macher.

Mit einem Umsatzplus von 78% auf 420 Mio. Schweizer Franken (431 Mio. Euro) hat der Schweizer Running-Anbieter On ein weiteres Rekordquartal abgeliefert. Auch auf dem deutschen Markt, auf dem die neue Distributionsstrategie aktuell für Unruhe sorgt, legt On Running rasant zu.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte On in Deutschland, dem stärksten Markt des börsennotierten Schweizer Running-Spezialisten in Europa, ein P