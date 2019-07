Die Motive zeigen die Models in einem natürlichen Licht und mit einer grossen Nähe, um die Ownbrown-Positionierung "Close to you" subtil und in einer stimmigen Atmosphäre umzusetzen, so die Agentur. Die Kampagne wählt zwei unterschiedliche Ansätze: Während die "Home Story" das Produkt in einer relaxten Situation zu Hause zeigt und so den bequemen und natürlichen Look & Feel der Lingerie-Linie betonen soll, inszeniert die "Roller Skate Story" das Produkt in einem urbanen Umfeld mehr Fashion like.

© zVg.

© zVg.