Key Visual à la biennoise (1)

Das Problem kennen heute fast alle Arbeitgeber:innen, gute Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter:innen sind Mangelware. In der Schweiz herrscht quasi eine Vollbeschäftigung und in manchen Branchen wie beim Pflegepersonal oder in pädagogischen Berufen ist die Situation bereits dramatisch. Auch die Stadt Biel sucht händeringend passende Mitarbeitende. Zum ersten Mal wird nun in eine Arbeitgeber-Kampagne investiert, welche Bieler:innen motivieren soll, für ihre Stadt zu arbeiten.

Als Basis für die Online Werbemittel wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt Biel die wichtigsten Insights für das Arbeiten in und für B