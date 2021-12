Klar macht Mercedes-Benz auch in der Schweiz Werbung für den EQS. Das neue Flaggschiff des Sterns steht für den Aufbruch in das Zeitalter der E-Mobilität. Doch neben TV, Online und Out of Home spielt auch das Live-Erlebnis eine ganz zentrale Rolle.

Ende November hatte die Marke daher an zwei Abenden jeweils rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Sport und Entertainment sowie VIP-Kunden und Händler eingeladen, um modernen Luxus und Nachhaltigkeit anders erleben zu können. Also nicht mit einer normalen Testfahrt und ausschweifenden Präsentationen, sondern mit einer Show für die Sinne. Mit diesem Ansatz setzt die Marke konsequent den Kurs fort, den sie bereits beim Launch-Event des neuen Modells und in der klassischen Kampagne eingeschlagen hatte: den EQS aufmerksamkeitsstark und vor allem anders als gewohnt zu inszenieren.In einer Zürcher Industriehalle konnten die Gäste nicht nur die vollelektrische Luxuslimousine einfach kennenlernen. Vielmehr waren sie gleichzeitig die Protagonisten in einer Erlebniswelt. Einsteigen und eintauchen war die Leitidee des Abends. Im Fahrzeug fuhren die Anwesenden durch eine Lichtinstallation des Künstlerkollektivs Encor. Die Kreativen inszenierten dabei verschiedene Aspekte nachhaltiger Energieformen – von Geothermie über Wasser- bis zu Windkraft. Lichteffekte, Videosequenzen und Bilder auf riesigen Screens umspielten das Fahrzeug. In einem weiteren Abschnitt der Show verhüllte die Kreativ-Mannschaft die Fenster Limousine, sodass die Fahrgäste nur noch über das 360°-Kamera-System und den 1.4 Meter breiten Hyperscreen des EQS beobachten konnten, wie sich tanzende Gestalten um das Auto bewegten, während der Sound dazu im Innern zu hören war.