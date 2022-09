© Serviceplan Visual aus der aktuellen Nachhaltigkeitskampagne von Swisscom

Seit Jahren zähle Swisscom dank zahlreicher Anstrengungen in verschiedensten Bereichen zu den nachhaltigsten Unternehmen der Schweiz, schreibt das Unternehmen selbst. Und es ist laut den "World Finance Sustainability Awards 2022" auch tatsächlich das nachhaltigste Telekommunikationsunternehmen der Welt. Allein in den vergangenen sechs Jahren habe man die Energieeffizienz um 45 Prozent steigern können damit einen zusätzlichen Strombedarf von rund 90 GWh vermeiden. Nun schliesst sich das Unternehmen der Energiespar-Alliance des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) an, um die drohende Energiekrise im kommenden Winter abzuwenden.