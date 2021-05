Jean-Luc Battaglia, C&A-Chef für die Schweiz und Italien, wird an der Podiumsdiskussion "Mission Shopping" teilnehmen, die um 08:20 Uhr ausgestrahlt wird. Dabei geht es um innovative Ideen, die sicherstellen sollen, dass wir nachhaltiger einkaufen und bewusster mit unseren Modeentscheidungen umgehen. "Bei C&A hat unser Engagement für nachhaltige Mode und Transparenz in der Lieferkette schon vor langer Zeit begonnen", so Battaglia. "Unsere Erfahrung zeigt, dass dies auch in grossem, internationalen Umfang möglich ist, wenn sich das Unternehmen für eine zirkuläre und nachhaltige Lieferkette einsetzt."



C&A engagiert sich seit längerem für mehr Nachhaltigkeit. Im Jahr 2012 veröffentlichte das Unternehmen seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht und verpflichtete sich, nachhaltige und biologische Baumwolle in seinem Sortiment zu verwenden. Seitdem hat C&A in diesem Bereich in vielen Belangen grosse Fortschritte gemacht: von der Materialbeschaffung über die Produktion bis hin zur Transparenz der Lieferkette. Als eine der Top-3-Marken, die mit dem Transparency Award ausgezeichnet wurden, glaubt C&A an die Möglichkeit eines verantwortungsvollen Konsums und möchte seinen Kunden helfen, leicht die richtige Wahl zu treffen. "Wir haben die #wearthechange-Kampagne ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die wichtigsten Aspekte der Nachhaltigkeit zu schärfen. Inzwischen ist sie zu unserer Markendevise geworden", so Battaglia weiter. "Ausserdem haben wir vor kurzem das "We Take It Back"-Programm gestartet, das Kunden einen Anreiz bietet, alte Kleidung zurückzubringen und einen Rabatt auf ihren nächsten Einkauf zu erhalten. Wir recyceln sie dann auf die richtige Art und Weise."



Das Schaufenster und die digitale Anzeige der C&A-Filiale in Bern werden den Klimatag die ganze Woche über zelebrieren, mit dem Ziel, die Verbraucher für die aktive Rolle zu sensibilisieren, die sie mit einer nachhaltigeren Auswahl von Mode gegen den Klimawandel spielen können.