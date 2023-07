Skyguide / Screenshot

Influencer Geo im Einsatz für Skyguide. Mit einem Livestream aus dem Tower in Sion will das Unternehmen junge Mneschen für den Job in der Flugsicherung gewinnen

Skyguide geht neue Wege, um potenzielle Mitarbeitende für sich zu gewinnen. Die Anbieterin von Flugsicherungsdiensten in der Schweiz und im Ausland holt sich Influencer Geo an Bord, um schweizweit ersten Livestream aus einem Tower zu moderieren. Konzipiert hatten das Ganze Blue Glass und das Team Farner.

Klar, man kann Stellenanzeigen schalten. Man kann sich an den Hochschulen zeigen. Oder man geht einfach andere Wege, um Menschen für sich z