Green Motion betreibt mit Evpass das grösste Netz an öffentlichen Ladestationen in der Schweiz, Gofast unterhält das dichteste Netz an Schnellladestationen in der Schweiz. Das Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW ist spezialisiert auf Backend-Lösungen bei Ladestationen, das heisst für jenen Bereich, der Zugang und Abrechnung regelt.



Zurich wolle der zunehmenden Bedeutung von E-Fahrzeugen künftig auch mit Service-Angeboten gerecht werden, heisst es in einer Mitteilung. Versicherte mit Elektrofahrzeugen erhalten demnach ab Herbst dieses Jahres dank der Lade-App von Zurich Schweiz einen unkomplizierten Zugang zu den Netzen Evpass und Gofast. Sie sollen von diesem Zeitpunkt an zudem zu einem einheitlichen attraktiven Preis ihre Autos laden können.Für dieses Angebot wie auch als Basis für künftige Service-Leistungen hat Zurich Schweiz die Zurich Schweiz Services AG gegründet. Diese ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.