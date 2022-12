Audi lanciert in 27 Ländern einschliessliche der Schweiz den neuen Ladedienst Audi Charging. Der ist auch Teil des neuen Charging Hubs in Zürich

von Michael Reidel

Der neue Ladedienst Audi Charging 1. Januar 2023 in 27 Ländern, einschliesslich der Schweiz. Das neue Angebot löst den e-tron Charging Service ab, der seit gut vier Jahren am Markt etabliert ist. Der Dienst bietet mit drei Tarifen Zugang zu rund 400.000 Ladepunkten von mehr als 800 Betreibern, darunter auch Ionity. Derzeit gibt es dazu Kommunikation in den Medien und bei den Händlern, im kommenden Jahr kommt Werbung auf den eigenen Kanälen hinzu.