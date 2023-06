Audi Suisse

Ein Audi Q4 e-tron lädt am Audi Charging Hub in Zürich auf.

Im November des vergangenen Jahres ging erstmals der Audi Charging Hub in Zürich live. Jetzt zieht Audi Suisse eine erste Bilanz, nennt Zahlen und verrät den beliebtesten Ladetag. Gleichzeitig kündigt die Ringmarke das nächste Event am Ladepark an der Messe an.

Das Pilotprojekt ist im Alltag angekommen. Als im vergangenen November Audi Suisse erstmals den Schalter für den Audi Charging Hub an der Me