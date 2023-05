E-Mobilität

Die Migros baut ihr Netzwerk an Ladestationen aus

In der Schweiz nimmt die Elektromobilität weiter zu. In den ersten sechs Monaten fährt fast jeder vierte Neuwagen, der in den ersten sechs Monaten neu auf die Strasse kam, zumindest zeitweise elektrisch. Der Bedarf an Ladestationen wächst also. Dem …