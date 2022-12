Novavolt verstärkt das Team in der Romandie

© Novavolt Sie beraten bei Novavolt Kundinnen und Kunden in Sachen E-Mobilität in der Romandie: Sébastien Fega, Frédéric Meister, Claudine Studer, Cyrill Fehr mit der Zaptec Pro Ladesäule (vl.)

In der Schweiz nimmt die E-Mobilität weiter zu. 2030 wird bereits ein Elektroauto-Anteil von 20 Prozent erwartet. Darauf reagiert die Novavolt AG. Der exklusive Distributor von Zaptec-Ladesystemen in der Schweiz und seit 2021 Teil der norwegischen Zaptec-Familie, baut sein Team auch in der Westschweiz personell aus.