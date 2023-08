zVg

Babbel kann nach eigenen Angaben auf weltweit mehr als zehn Millionen Abonnements verweisen

Die Sprachlernplattform Babbel mit Sitz in Berlin geht mit einer intern entwickelten TV-Kampagne in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich an den Start. Das Unternehmen will damit sein internationales Wachstum vorantreiben und vor allem Leute erreichen, die Englisch für ihren Beruf lernen oder verbessern wollen.

In ihrer Kampagne kommen die Fremdsprachenexperten von Babbel doppeldeutig daher. Menschen mit unterschiedlichen Berufen, etwa eine Mitarbeiterin in d