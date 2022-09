© Studio F, Yvonne Fetz e-dialog Relaunch Party

Seit 19 Jahren ist e-dialog Experte für Data-driven Advertising im DACH-Raum. Nach der Erweiterung um Standorte in Zürich, Düsseldorf und bald Berlin wurde nun die Homebase in Wien vergrössert und umgestaltet, um Raum für die von New Work geprägten Arbeitsmodelle und weiteres Wachstum zu schaffen. Mit Kunden und Freunden wurde im September 2022 das runderneuerte Office samt Dachterrasse am Wiener Opernring eröffnet.