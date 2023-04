Elektromobilität

Wie Audi Schweiz das Aufladen in Zürich zum Erlebnis machen will

Audi hat zu Beginn der Woche in Zürich den zweiten Charging Hub weltweit in Betrieb genommen. Der Ladepark an der Messe mit seinen vier Schnellladestationen will weit mehr als nur Energie für Elektroautos anbieten. Aus einem schnöden Ladevorgang soll …