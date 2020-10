Mehr zum Thema

Drop8 AG

Sam Lutz zu seiner Nomination als "Digital Entrepreneur of the Year"

In fünf Kategorien vergibt die IAB Switzerland Preise für besondere Leistungen im Digital Marketing. Zum zehnjährigen Jubiläum wird erstmals ein «Digital Entrepreneur of the Year» ausgezeichnet. Gekürt wird weiterhin und bereits zum zehnten Mal der «Digital Marketer of the Year» und zum vierten Mal die «Digital Agency of the Year».