© SRG SSR

Schweizer Grossunternehmen bereiten sich auf eine Energiemangellage vor - so auch die SRG: Eine Taskforce und ein Krisenstab verfolgen gemeinsam das Ziel, den Service-public-Auftrag der SRG auch in einer ausserordentlichen Lage sicherzustellen. Nun wurden unternehmensweite Energiesparmassnahmen beschlossen, die per sofort umgesetzt werden.