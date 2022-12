Dress to impress

© Audi Switzerland Dress to impress: Der Audi e-tron GT Quattro zeigt sich im neuen Renndress der Schweizer Skistars

Audi Schweiz und Swiss Ski arbeiten seit Jahrzehnten zusammen. In dieser Saison fügen die beiden Partner ihrer Zusammenarbeit ein neues Kapitel hinzu. Für die Ski-Weltcup-Saison 2022/23 stecken die beiden den Audi e-tron GT Quattro in das neue Design Levada der Schweizer-Rennanzüge. Oder wie es die Ringmarke formuliert: "Dress to impress".