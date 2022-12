© Verband Schweizer Medien Der Verband Schweizer Medien lädt zur traditionellen Dreikönigstagung am 11. Januar 2023 ein

Die traditionelle Dreikönigstagung des Verlegerverbands Schweizer Medien findet am 11. Januar im Aura in Zürich statt. Erstmals wird dabei Verlegerpräsident Andrea Masüger die Rolle des Gastgebers übernehmen. In den inhaltlichen Runden geht es vor allem um die Herausforderungen der Branche im kommenden Jahr.