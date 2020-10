Im Rahmen des Events sollen der viel diskutierte Begriff übersetzt und Antworten darauf gefunden werden, wie Transformation erfolgreich in Produkte und Dienstleistungen umgesetzt und in Unternehmen und Marketingkommunikation verankert wird. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Webinar mit Ex-Formel-1-Fahrer David Coulthard zum Thema "The Enrichment of Change" und ein Webtalk unter dem Titel "Das Geheimnis der Transformation". Daran nehmen Emmi-CMO Thomas Morf und Manfred Stiefel, Leiter Marketing & Sales bei Camille Bloch, teil.Für die Moderation des Direct Day hat die Post TV-Moderator Rainer Maria Salzgeber und Multitalent Gülsha Adilji gewinnen können. Wer bei dem kostenlosen Livestream dabei sein möchte, kann sich hier anmelden.