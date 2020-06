Da das Berechnungsmodell laut Digitec Galaxus die gesamte Wertschöpfungskette eines Produkts berücksichtigt und auf dieser Basis der CO2-Fussabdruck nachvollzogen wird, variiert die Höhe der Abgabe je nach Produkt. Die Berechnungsformel lautet: CO2-Kompensation = Fußabdruck des Produkts in Tonnen CO2 x Preis für die Kompensation einer Tonne CO2. Bei der Berechnung unberücksichtigt bleiben die Verwendung und die Entsorgung der Produkte. Beispiele: Für ein Smartphone fällt eine Abgabe von 3,50 CHF an, für eine Handyhülle zehn Rappen und für ein Ledersofa 120 CHF.Mit ihrem freiwilligen Beitrag beim Checkout unterstützen die Kunden der beiden Onlineshops Galaxus.ch und Digitec.ch mittels CO2-Zertifikaten Klimaschutzprojekte. Das Geld fliesst in von South Pole, einem Spin-Off der ETH Zürich, geprüfte Klimaprojekte, unter anderen in Rwanda Boreholes und WWF Mamize Cookstoves (Waldschutz und Community) sowie Dora II Geothermal Power und Prony Wind Power (Erneuerbare Energien/Energieeffizienz ).