© Super Angels Club Der European Super Angels Club sucht die SportsTech Startups.

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der European Super Angels Club seine europaweiten Pitching-Wettbewerbe. Ausgewählte "SportsTech" Startups treten in nationalen Wettbewerben in Schottland, Frankreich, Deutschland und der Schweiz gegeneinander an. Im Finale am 25. November im Park Hyatt Vienna wird unter den Gewinnern der nationalen Wettbewerbe der europäische Champion gekürt.